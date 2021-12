Tesei, Umbria ancora bianca ma massima precauzione

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - "Siamo ancora in fascia bianca ma vogliamo adottare una serie di comportamenti di massima precauzione perché questa variante Omicron è molto diffusiva": lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei durante la conferenza stampa di fine anno. "Siamo comunque pronti in caso di emergenza" ha aggiunto.

"In attesa della cabina nazionale che ci sarà giovedì e quindi del pronunciamento del Governo - ha detto ancora Tesei -, entro oggi ci sarà un'ordinanza per dare linee guida alla sanità per mettere in sicurezza i settori. Andremo a stilare così una serie di raccomandazioni per richiedere la massima attenzione".

