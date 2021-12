Tesei, in Umbria sta tornando la fiducia e scenario cambiato

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - In Umbria "sta ritornando la fiducia nella comunità regionale, nelle famiglie, nei giovani e nelle imprese": questo lo scenario "cambiato" secondo la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Nel corso della conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale, tenuta (in video conferenza) insieme agli assessori, la presidente ha ricordato il lavoro svolto dalla Giunta "con una attività coesa e trasversale su molti temi che ha portato a risultati straordinari".

Un lavoro che, per Tesei, ha messo al centro dell'agire politico soprattutto "imprese, giovani e famiglie" e i cui risultati "si stanno vedendo". "Questo - ha ribadito - genera fiducia, fattore determinante, nella comunità regionale, ma spero che questi segnali positivi possano trasformarsi in stabili e duraturi per far riacquistare posizioni all'Umbria e per tornare ad essere così una delle regioni più sviluppate d'Italia, un obiettivo giusto e doveroso da raggiungere".

