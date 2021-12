Tesei, aumento contagi Covid ma ospedali non come anno fa

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - "Non siamo esenti dalla presenza della variante Omicron e quindi stiamo assistendo ad un aumento dei contagi anche in Umbria ma i nostri ospedali fortunatamente non hanno lo stesso riempimento di un anno fa": lo ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, durante la conferenza stampa di fine anno. L'invito rivolto a tutti gli umbri è quindi a "non abbassare la guardia e a mantenere tutte le cautele indicate, con l'uso delle mascherine, ed evitare assembramenti e luoghi che possono essere motivo di contagi".

Tesei ha poi ricordato che sul piano vaccinale l'Umbria "sta andando velocemente", anche per quanto riguarda la somministrazione di prime dosi. "Stiamo registrando numeri in crescita delle persone che non avevano aderito in precedenza" ha concluso. (ANSA).