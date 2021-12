Risolto guasto Vodafone che ha provocato disservizi

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Risolto da Vodafone il guasto che coinvolto in Umbria alcuni settori dei servizi sanitari. Lo ha reso noto l'azienda.

In particolare Vodafone ha reso noto che il servizio è stato ripristinato alle 11.30 del 22 dicembre. "Ci scusiamo per i disagi" sottolinea quindi in una nota. (ANSA).