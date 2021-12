Perugia ospiterà le riprese del 'Soldato sotto la luna'

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Il 4 e 5 febbraio 2022 nel centro storico di Perugia ospiterà la troupe di "Soldato sotto la luna" del regista Massimo Paolucci (al cinema in questi giorni con il thriller-horror "Medium"), prodotto da Christian Costa e Eusebio Belli della PH Neutro Film. Tra i protagonisti ci sono Daniela Fazzolari (che ha recitato in molti film per il cinema e serie tv tra cui "Giallo" di Dario Argento nel 2009, "Don Matteo 7" ed "Un posto al sole"), Daniel Mc Vicar (Clarke Garrison nella soap "Beautiful"), la giovane Martina Marotta ("Medium" e "Preludio" con attori del calibro di Alessandro Haber, Elisabetta Pellini e Serena Grandi) ed Emilio Franchini ("Medium" e "Una preghiera per Giuda").

Il film, le cui riprese partiranno il prossimo 10 gennaio, sarà girato tra Terni, Narni e Perugia.

"Io sono un artista, molto curioso e sono qui per raccontare le storie. Questa del film è una storia molto interessante. Io vestirò i panni di Don Tino, un uomo di pace che custodisce un gran segreto", ha spiegato Daniel Mc Vicar, che da anni vive in Italia.