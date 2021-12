In Umbria superate 7 mila terze dosi vaccino in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Superate le sette mila terze dosi di vaccino Covid somministrate in Umbria nell'ultimo giorno, 7.017 per la precisione. Uno dei dati più alti mai registrati.

La dose booster è stata quindi fatta dal 26,77% dei residenti in base a quanto riporta il sito della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno sono state inoculate 589 prime dosi e 552 seconde, con una copertura, rispettivamente, del 81,73% e 80,58% dei vaccinabili. (ANSA).