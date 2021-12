In Umbria quasi un terzo tamponi sequenziati è omicron

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Su 66 tamponi positivi al Covid sequenziati in Umbria, 20 sono risultati riconducibili ad omicron. A rendere noto il dato è stato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, durante la conferenza stampa di fine anno della Giunta. "Stiamo potenziando ulteriormente il pressing e le verifiche rispetto alla varianti, ma confermo che omicron è arrivata anche in Umbria" ha aggiunto.

Coletto ha anche annunciato che, sempre relativamente alla pandemia, in via precauzionale, sono in revisione i posti letto nelle strutture ospedaliere umbre. "Le terapie intensive sono 16 - ha spiegato - e per ora rimangono tali, anche perché l'occupazione ad oggi (22 dicembre - ndr) è di otto posti letto.

Per l'area medica la disponibilità odierna è di 90, ma la amplificheremo a 120 ed aumenteremo anche le semintensive da 13 a 17". Questo, ha detto ancora l'assessore alla Salute, "non è né più né meno il piano di emergenza della scorsa primavera, che viene semplicemente riattivato in considerazione del fatto che è già pronto e operativo". (ANSA).