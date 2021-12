In Comunità Incontro tornano a risplendere luminarie Natale

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 22 DIC - Tornano a splendere, come da tradizione, le luminarie della Valle della Speranza, come viene ribattezzata la Comunità Incontro di Amelia. Le migliaia di luci posizionate in ogni angolo della struttura e una suggestiva natività a grandezza naturale caratterizzano le festività 2021.

Quest'anno, a dominare, è la grande scritta "Insieme per sorridere ancora", un nuovo messaggio di "incoraggiamento, vicinanza e resilienza - spiega la stessa Comunità in una nota - che i ragazzi dedicano alla collettività in segno di speranza".

L'installazione si illuminerà ogni giorno, dal tramonto a notte fonda, per tutto il periodo natalizio.

A Molino Silla sarà comunque ancora un Natale "blindato", visto che anche quest'anno si svolgerà a porte chiuse l'evento di fine programma per i ragazzi che usciranno dalla Comunità.

L'ondata pandemica intanto, giorno dopo giorno, sta rivelando uno scenario "sempre più preoccupante" per le dipendenze, segnato da un forte aumento dell'uso di sostanze. Lo staff multidisciplinare della Comunità ha incontrato a Molino Silla il professor Fabio Lugoboni, responsabile del reparto di Medicina delle Dipendenze dell'Azienda ospedaliera di Verona e considerato massimo esperto nazionale sulla dipendenza da benzodiazepine. L'ultimo rapporto Osmed dell'Agenzia del farmaco relativo al 2020 segnala infatti un record nei consumi di ipnotici sedativi benzodiazepinici fuori dalle indicazioni mediche con un +9,3% rispetto al 2019. Dati che si evincono anche negli ingressi in Comunità. (ANSA).