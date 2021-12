Frazione Norcia riparte da presepe un secolo fa

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 DIC - La ricostruzione di San Pellegrino di Norcia, cinque anni dopo i terremoti che l'hanno praticamente rasa al suolo, è iniziata con il recupero di un presepe che risale a oltre cento anni fa. "Vogliamo immaginare che avere restaurato queste vecchie statuine possa essere di buon auspicio per il futuro del nostro borgo", racconta all'ANSA Giuliano Funari, 80 anni e da sempre animatore della piccola comunità alle porte di Norcia. "Durante i lavori di messa in sicurezza della chiesa - racconta - sono state ritrovate una parte di queste statuine in gesso gravemente danneggiate".

"A metterle in sicurezza queste piccole sculture - spiega ancora Funari - è stato un ragazzo di Gubbio, uno degli addetti della ditta che stava eseguendo i lavori e così grazie a lui siamo riusciti ad affidarle al restauratore Gianfranco Angeloni.

Dopo sei Natali, tanti sono passati dai terremoti del 2016 siamo riusciti a realizzare di nuovo il nostro piccolo presepe all'interno della struttura temporanea adibita a chiesta del paese".

"Queste statuine, anche se non hanno un grande valore storico artistico, rappresentano per noi un segnale forte di ripartenza e di speranza", sottolinea emozionato l'anziano. "Adesso - aggiunge - speriamo che si inizi a ricostruire il nostro paese, siamo in attesa dell'ordinanza speciale che dovrebbe una volta per tutte far iniziare davvero i lavori. Ma assieme alle mura delle nostre case va ricostruita anche la comunità, l'emergenza Covid ci ha portato a rinchiuderci dentro le casette Sae e a isolarci, dobbiamo ritrovare la forza di reagire anche in questo senso". (ANSA).