Disservizi in alcuni servizi sanità per guasto Vodafone

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Problemi per alcuni dei servizi erogati dalle Usl dell'Umbria in seguito a un guasto di un apparato (centro stella) dell'operatore Vodafone che ha coinvolto principalmente la sanità.

In particolare all'Usl Umbria 1 - si legge in un suo comunicato - si stanno verificando rallentamenti nelle operazioni in alcuni punti vaccinali, drive-through e laboratori di diagnostica.

Il guasto interessa anche tutte le sedi territoriali dell'Usl 2.

I tecnici di Umbria digitale, di Vodafone e delle aziende e unità sanitarie stanno lavorando "per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile". (ANSA).