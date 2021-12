Norcia, consegna borse di studio e benvenuto a nuovi nati

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Si è tenuta a Norcia la cerimonia di consegna dei contributi ai nuovi nati nel 2021 e agli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

"È uno dei momenti più belli ed emozionanti dell'anno", ha commentato l'assessore alle Politiche sociali e cultura, Giuseppina Perla. "La nostra scuola - ha aggiunto, fra l'altro, secondo quanto riferisce una nota del Comune -continua a rappresentare un valore aggiunto per la comunità. L' amministrazione lavora in stretta sinergia con il mondo della scuola e della formazione e sostiene tutte le iniziative educative per i nostri giovani".

Sono 28 i nuovi nati che vanno ad incrementare la popolazione nursina. A loro e alle loro famiglie un contributo di buon augurio.

"Grazie ai genitori - ha affermato ancora Giuseppina Perla - per aver voluto condividere con noi e la città questa gioia.

Questi bambini rappresentano il nostro futuro e la nostra speranza e il nostro vuole essere un segno di benvenuto e augurio di Buon Natale".

"Questo giorno - ha detto il sindaco Alemanno - insieme alla significativa e visibile partenza dei cantieri, è un segno di grande speranza e fiducia nel futuro. La vostra presenza oggi conferma che è giusta la scelta di continuare a vivere in questo territorio".

Nella stessa mattina sono state consegnate anche la bandiera e la Costituzione italiana ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2020.

"Oggi abbiamo parlato di futuro nel salutare i nuovi nati e augurato a voi ragazzi le migliori fortune. Nel farlo è importante tenere presente i nostri valori che la bandiera e la carta costituzionale rappresentano," ha concluso il primo cittadino.

Alla giornata hanno preso parte anche il parroco don Davide Tononi e la dirigente scolastica Rosella Tonti che hanno portato il loro saluto. Nel pomeirggio gli alunni della scuola hanno augurato Buon Natale alla cittadinanza con i canti tradizionali del periodo festivo. (ANSA).