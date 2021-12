Da Trenitalia sconti per turisti diretti a Orvieto in treno

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 21 DIC - Più conveniente visitare le tante bellezze di Orvieto raggiungendo in treno la Città della Rupe. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) conferma il suo impegno nella promozione del territorio e di un turismo eco-sostenibile proponendo l'acquisto a prezzo ridotto della Orvieto Carta Unica (17 euro invece di 20, oppure offerta 4x3) a chi utilizzerà i treni regionali per arrivare in città. La promozione è valida anche per gli abbonati regionali dell'Umbria. La Carta - patrocinata dal Comune - offre l'accesso ai principali siti della città (Duomo e il suo Museo, Pozzo di San Patrizio, percorso della Orvieto Underground e molto altro), è valida un anno e consente di risparmiare fino al 50% rispetto all'acquisto dei singoli biglietti dei siti.

Numerosi gli appuntamenti previsti per le festività, a cominciare da Umbria Jazz Winter (29 dicembre-2 gennaio). Fino al 9 gennaio la manifestazione a "A Natale regalati Orvieto" vede la città animarsi con i caratteristici mercatini di Natale e le proiezioni luminose, con l'albero di luce nel Pozzo di San Patrizio e con i presepi allestiti nel quartiere medievale.

Orvieto è servita ogni giorno da numerose corse regionali, fino a 29 nei feriali, con collegamenti con Terni e con Perugia, sia diretti che con cambio, e collegamenti senza cambio con Roma e Firenze.

Per visitare la Città della Rupe, Trenitalia regionale propone speciali promozioni: Italia in Tour - viaggi illimitati a bordo dei treni regionali per tre giorni a 29 euro, oppure cinque giorni a 49 euro. Per i bambini fino a 12 anni sconto del 50 per cento, mentre Junior weekend prevede fino al 27 marzo per i bambini e ragazzi fino ai 15 anni viaggio gratis il sabato e la domenica se accompagnati da un adulto maggiore di 25 anni pagante. Infine per gli abbonati regionali la promo Viaggia con me consente all'abbonato di viaggiare gratuitamente su qualsiasi tratta regionale se accompagnato da un possessore di biglietto di corsa semplice valido sulla stessa tratta del viaggio.

(ANSA).