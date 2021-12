ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, picco casi e più ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Nel giorno in cui l'Umbria registra un altro picco dei nuovi casi Covid giornalieri, 498, il professor Fabrizio Stracci, epidemiologo dell'Università di Perugia e componente del Comitato tecnico scientifico della Regione spiega che l'incremento è "verosimilmente sottostimato per le difficoltà" del tracciamento dei positivi.

Nella regione intanto salgono anche i ricoverati positivi al virus negli ospedali, 65, tre in più di lunedì mentre restano nove i posti occupati nelle terapie intensive. Si registrano un nuovo morto per il virus e 96 guariti. Gli attualmente positivi superano ora i 4 mila, 4.130, 401 in più. Un quadro scaturito dall'analisi di 4.240 tamponi e 14.051 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 2,72 per cento (era 2,23 lunedì).

Con il virus che corre la Regione accelera sui vaccini.

Prenderà infatti il via mercoledì 22 dicembre il progetto di vaccinazione in orario notturno, frutto della collaborazione con la Croce rossa italiana, che si protrarrà per tutto il periodo delle festività, fino al 9 gennaio 2022. L'iniziativa prevede la somministrazione del vaccino Moderna dalle ore 21 alle 24, nei punti vaccinali di Solomeo, Terni, Città di Castello e Spello.

Il professor Stracci, epidemiologo dell'Università di Perugia e componente del Comitato tecnico scientifico della Regione, invita "alla prudenza e a incrementare le vaccinazioni, in particolare per quanto riguarda la terza dose nelle persone a rischio, inclusi quelli guariti da una pregressa infezione da Sars-CoV-2". A suo avviso la diffusione del virus "è rimasta per un periodo sotto controllo ed è esplosa con l'aumento della circolazione nella scuola, soprattutto tra i non vaccinati con meno di 12 anni". (ANSA).