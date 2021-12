Scontro fra due auto Terni, tre giovani feriti

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica in città, in via Alfonsine.

Le modalità e le cause dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, poco prima della mezzanotte un'autovettura avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra auto che procedeva in senso opposto.

Il conducente del primo veicolo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è in gravi condizioni. Feriti anche i due giovani a bordo dell'altra vettura. (ANSA).