Riapre il punto vaccinale al Palatenda a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 20 DIC - A partire da martedì 21 dicembre il punto vaccinale territoriale anti-Covid di Spoleto dell'azienda Usl Umbria 2 verrà trasferito al Palatenda, in via Laureti.

Tutti i cittadini già prenotati dovranno quindi recarsi, da martedì mattina, al Palatenda per ricevere la dose vaccinale.

Rimarranno attivi, nella sede di via Manna - riferisce la Usl in una nota - la postazione tamponi in modalità "drive through" e, nel centro di salute San Carlo, il punto vaccinale pediatrico per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Al Palatenda di Spoleto sono stati ultimati in queste ore gli interventi nella rete tecnologica e nell'allestimento interno.

"La scelta di trasferire le attività vaccinali da via Manna e riaprire il Palatenda - siega la nota - è dettata dall'esigenza di far fronte ai numeri del contagio in costante e preoccupante crescita, di spingere sulla somministrazione della terza dose e di migliorare la fluidità e l'accesso dei cittadini ai servizi anti Covid-19 attivi nel territorio.

L'allestimento a Spoleto di tre postazioni distinte, Palatenda per il Pvt, via Manna per i tamponi drive through e San Carlo per le vaccinazioni ai più piccoli con locali confortevoli ed accoglienti, permetterà, grazie all'impegno e allo sforzo organizzativo dell'azienda sanitaria e di tutto il personale interessato, una gestione più efficace ed efficiente delle attività di monitoraggio ed esecuzione dei test e un'accelerazione della campagna di immunizzazione alla popolazione".

L'azienda Usl Umbria 2 rinnova l'appello ai cittadini a rispettare le misure anticontagio: utilizzo della mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani. (ANSA).