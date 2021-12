Pernazza, in Provincia mi auguro una collaborazione con tutti

(ANSA) - TERNI, 20 DIC - "La vittoria è merito di tutti gli amministratori dei Comuni che hanno contributo ad ottenerla e testimonia che quando il centrodestra è unito vince. Quello di lavorare insieme è un obiettivo importante, tenendo unita tutta la coalizione, tutto il consiglio e anche coloro che non sono stati eletti". A dirlo è stata la neo presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, insediatasi ufficialmente nel corso di una cerimonia di proclamazione che si è svolta nella sala Secci del consiglio provinciale. Ufficializzati anche gli eletti del nuovo consiglio, tra cui cinque donne consigliere di maggioranza. "Un'armata rosa" l'ha definita la stessa Pernazza.

"La Provincia - ha poi sottolineato la neo presidente secondo quanto riferisce una nota dell'amministrazione - è un ente che deve crescere e diventare un vero punto di riferimento per tutti i Comuni, specialmente i più piccoli. Per questo mi auguro una collaborazione con tutti, anche con il centrosinistra".

La presidente ha ringraziato l'uscente Lattanzi ed ha annunciato la sua visita al prefetto Emilio Dario Sensi. "Ci attendono grandi sfide e grandi opportunità soprattutto quelle offerte dal Pnrr - ha specificato la presidente - dobbiamo anche utilizzare al meglio le risorse stanziate fino ad oggi alla Provincia.

Chiederò un incontro a Lattanzi e nei primi 100 giorni incontrerò tutti i Comuni per conoscerne le criticità, in particolare su strade e scuole. Lavoreremo poi per reintegrare il personale e per fare della Provincia di Terni un ente a servizio dei Comuni".

La nuova presidente ha anche fatto cenno alla possibilità di aumentare i controlli sul territorio in materia ambientale e all'importanza della collaborazione con le Province limitrofe all'Umbria e con quella di Perugia.

Per quanto riguarda il nuovo consiglio provinciale la lista "Provincia Libera" di centrodestra, ha eletto sette consiglieri (Lucia Dominici, Silvia Pelliccia, Umberto Garbini, Sergio Armillei, Monia Santini, Annalisa Spezzi e Gianni Daniele). La lista "Nuova Provincia Terni" ha eletto invece tre consiglieri (Federico Pasculli, Daniele Longaroni e Luciano Conti), mentre nessun consigliere è stato eletto per la lista "Per la Provincia di Terni". (ANSA).