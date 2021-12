Cts valuta nuove misure di contenimento del virus

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Si è riunito lunedì 20 il "Cts" (Comitato tecnico scientifico) regionale "per una valutazione approfondita del mutato scenario epidemiologico e per le eventuali azioni di contenimento da mettere in atto nei prossimi giorni". Lo riferisce la Regione.

Le indicazioni del Cts saranno oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell'esecutivo regionale e "verranno comunicate opportunamente alla popolazione". (ANSA).