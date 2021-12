Assemblea legislativa dell'Umbria rinviata al 28 dicembre

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - La sessione di bilancio dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, già convocata per domani, martedì 21 dicembre, è stata rinviata a martedì 28 dicembre 2021, alle ore 9.30 in videoconferenza.

Lo comunica il presidente Marco Squarta, "in considerazione di sopravvenute esigenze di tutela della salute conseguenti alla pandemia da Sars-CoV-2".

Federico Ricci, capo di gabinetto della Presidenza della Regione Umbria, è risultato infatti positivo, sintomatico, all'infezione da Sars-CoV-2. (ANSA).