ANSA-IL-PUNTO/ COVID: lieve calo dei positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Lieve discesa oggi in Umbria della curva dei positivi al Covid: sono 3.729 in tutto, secondo i dati della Regione aggiornati a lunedì 20 dicembre, 24 in meno in un giorno, rispetto a domenica 19, anche se il loro numero supera di oltre 1.300 unità quello di lunedì scorso.

I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 120, i guariti 144 e non si registrano altre vittime. I ricoverati sono 62 (uno in meno). Di questi, nove (erano otto ieri) in terapia intensiva. Il tasso di positività è pari a 2,23 per cento (2,75 ieri).

Intanto oggi la Regione ha reso noto che è risultato positivo, sintomatico, Federico Ricci, capo di gabinetto della presidente Donatella Tesei. Dopo gli immediati controlli, non sono stati riscontrati altri positivi alla presidenza dove per precauzione le attività dei prossimi giorni si svolgeranno a distanza in modalità telematica.

Per quanto riguarda i vaccini, più di un quarto degli umbri ha ricevuto la terza dose: si tratta di 216.143 persone, pari al 25,16 dei residenti vaccinabili. Di questi, 4.656 hanno avuto la terza somministrazione domenica 19. L'81,06 per cento dei cittadini si è intanto sottoposto alla prima vaccinazione, 703.378 persone in tutto, delle quali 321 domenica. E a Spoleto, a partire da martedì 21 dicembre riapre il punto vaccinale al Palatenda, in via Laureti. "La scelta di trasferire le attività vaccinali da via Manna e riaprire il Palatenda - spiega la Usl - è dettata dall'esigenza di far fronte ai numeri del contagio in costante e preoccupante crescita, di spingere sulla somministrazione della terza dose".

In tutti i punti vaccinali della regione, da giovedì 23 dicembre sarà consentito l'accesso esclusivamente previa prenotazione, ha comunicato la struttura del Commissario regionale all'emergenza coronavirus. L'accesso diretto senza prenotazione, sia della prima sia della terza dose, non sarà più ammesso, al fine di evitare il più possibilel code e assembramenti. La capacità vaccinale della regione Umbria rimarrà comunque invariata, poiché verrà ampliata l'offerta dei posti prenotabili. Intanto si allunga la lista dei comuni nei quali è obbligatoria la mascherina anche all'aperto: da martedì 21 anche a Marsciano. (ANSA).