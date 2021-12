Alessio Silvestrelli è il nuovo commissario Lega Giovani Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Alessio Silvestrelli, di Umbertide, è il nuovo commissario regionale Lega Giovani dell'Umbria. La nomina è stata decisa da Luca Toccalini, segretario nazionale Lega Giovani, che allo stesso tempo ha indicato Alberto Maniscalco, di Terni, quale vicecommissario regionale.

"Il movimento giovanile - spiega una nota della Lega - da anni è attivo sul territorio umbro e si occupa di portare avanti con grande entusiasmo idee, iniziative e di recepire le esigenze del tessuto sociale cittadino tramutandole in proposte concrete da porre all'attenzione delle istituzioni".

"È motivo di grande orgoglio ricoprire un ruolo tanto importante e prestigioso - afferma il nuovo commissario - che porta con sé anche una grande responsabilità. I giovani sono da sempre un fiore all'occhiello della Lega in Umbria, per cui cercheremo di riportare il movimento dove merita. Dopo i blocchi e le privazioni dovute al Covid, ci sarà da recuperare tanto nei territori e tra i ragazzi che avranno sicuramente voglia di tornare alla normalità". (ANSA).