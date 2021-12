Accesso ai punti vaccinali solo con la prenotazione

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - "Alla luce dell'andamento epidemiologico che vede anche nella nostra regione una crescita importante dei casi positivi, da giovedì 23 dicembre sarà consentito accedere ai punti vaccinali esclusivamente previa prenotazione". E' quanto comunica la struttura del Commissario regionale all'emergenza coronavirus. L'accesso diretto senza prenotazione, sia della prima sia della terza dose, non sarà più ammesso, al fine di evitare il più possibile il determinarsi di code e assembramenti. Sono esclusi dal provvedimento i cittadini che hanno fatto il ciclo primario in un'altra regione o in uno Stato estero, per i quali la somministrazione della terza dose avviene necessariamente - spiega una nota della Regione - con l'accesso diretto per questioni legate ai sistemi informativi.

La capacità vaccinale della regione Umbria rimarrà comunque invariata, poiché verrà ampliata l'offerta dei posti prenotabili.

La struttura comissariale invita tutti coloro che siano impossibilitati a rispettare l'appuntamento già acquisito, a disdire la prenotazione, in modo da consentire l'accesso ad altri cittadini. (ANSA).