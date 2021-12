Sen. Modena, Alemanno farà lavoro straordinario

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - "La elezione di Nico Alemanno come consigliere provinciale di Forza Italia è un risultato che premia un sindaco che per anni si è speso per il suo territorio, per la ricostruzione e per Forza Italia. Sono convinta che farà un lavoro straordinario anche per la provincia": a sottolinearlo è la sen. Fiammetta Modena, FI (ANSA).