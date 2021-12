Bori, impegno e passione per elezione Proietti

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - "Abbiamo lavorato con impegno e passione per eleggere una sindaca (quella di Assisi Stefania Proietti - ndr) a presidente e delle ottime amministratrice in Consiglio provinciale, a dimostrazione di come le donne, nonostante i carichi professionali e familiari, sappiano assumersi, con generosità e dedizione, responsabilità istituzionali di prim'ordine, nell'interesse della propria comunità": così Tommaso Bori, segretario regionale del Pd Umbria. "Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a chi ha contribuito a questa vittoria storica e un augurio di buon lavoro a tutti gli eletti, affinché questo mandato rappresenti davvero un nuovo inizio nella gestione dell'ente e un punto di svolta per la politica provinciale e regionale" aggiunge.

"Il Pd, in Umbria, farà la sua parte - sottolinea Bori -, continuando a marcare un impegno solido e concreto a coltivare, anche in futuro, uno spazio di dialogo e un confronto sulle prospettive dei territori, che veda coinvolto anche chi non siede in Consiglio ma si è messo a disposizione del progetto".

