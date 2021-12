Card. Bassetti, pace come va difesa come Bambino Gesù

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - "La pace come Gesù bambino va difesa e protetta": lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, a margine della consegna al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, della Lampada della Pace e della registrazione nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi del 36/o Concerto di Natale che verrà trasmesso su Rai1 sabato 25 dicembre.

"La nostra speranza si basa sul fatto che la pace è dono di Dio e gli uomini sono chiamati alla concordia e a realizzare questa pace" ha detto ancora il porporato. "Noi dobbiamo fare di tutto come credenti - ha aggiunto -, non solo per annunciarla ma per favorirla. La pace è la grande speranza che tutti nutriamo nel cuore, ma la speranza va costruita, invocata e difesa.

Quindi dobbiamo essere qui per invocare la pace che è dono di Dio e col nostro impegno, proteggerla e difenderla".

Secondo il cardinale Bassetti "bisogna aggrapparsi ai costruttori di pace". "I primi - ha sostenuto - furono gli angeli che dissero 'pace in terra a tutti gli uomini che Dio ama'. E siccome siamo tutti amati da Dio, dobbiamo essere tutti costruttori di pace". (ANSA).