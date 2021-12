Ancora in lieve crescita nuovi casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - Continuano a crescere i nuovi casi Covid in Umbria, 372 nell'ultimo giorno, erano 368 venerdì. Si registra anche un ricoverato in più, ora 60 complessivamente, mentre restano stabili a otto i posti occupati nelle terapie intensive. E' il quadro sul sito della Regione.

Non vengono segnalati nuovi morti mentre i guariti sono stati 100. Gli attualmente positivi salgono a 3.426, 272 in più.

Sono stati analizzati 3.249 tamponi e 10.123 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 2,78 per cento (2,96 venerdì). (ANSA).