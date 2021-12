Vasto servizo di controllo della polizia a Bastia Umbra

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 17 DIC - Servizi straordinari di prevenzione e controllo su tutto il territorio comunale di Bastia Umbra sono stati svolti nella giornata di giovrdì 16, grazie alla sinergia tra il questore di Perugia e il sindaco. La zona, infatti, era stata interessata nei giorni scorsi da diversi furti in abitazione, in particolare nella frazione Ospedalicchio.

Gli agenti del commissariato di Assisi e della locale polizia municipale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, hanno svolto controlli congiunti passando al setaccio ogni punto di accesso al territorio comunale, strada, piazza, spazio pubblico.

Nel dettaglio sono stati organizzati sei posti di controllo, sono state identificate 158 persone, controllati 98 veicoli e ispezionati sette esercizi commerciali.

La polizia di Stato, in provincia di Perugia - annuncia la questura - "intensificherà anche per le prossime settimane la propria presenza sul campo per contrastare ogni forma di illegalità e rafforzare la sicurezza dei cittadini". (ANSA).