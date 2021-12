Tamponamento lungo l'A1, tre feriti

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in un tamponamento avvenuto lungo l'A1, tra Orvieto ed Attigliano, in direzione sud.

L'incidente - secondo quanto si apprende - ha coinvolto un autoarticolato e un'auto. A riportare le conseguenze più gravi l'uomo alla guida dell'autovettura, una Nissan Qashqai. È stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Santa Maria di Terni. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti.

Sul posto è giunta la polizia stradale di Orvieto per le attività di soccorso, il coordinamento degli interventi e la messa in sicurezza del traffico, oltre agli accertamenti del caso. Il traffico è rallentato. (ANSA).