Sono più di 3.000 gli attualmente positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Prosegue l'aumento degli attualmente positivi in Umbria, che nell'ultimo giorno hanno superato le 3.000 unità: sono 3.154 secondo i dati della Regione aggiornati a venerdì 17: 285 in più rispetto a giovedì.

Sono 368 i nuovi postivi, 82 i guariti e si registra una nuova vittima (1.498 in tutto dall'inizio della pandemia).

In aumento anche i ricoveri, ora 59 (due in più), otto dei quali (nove giovedì) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 9.310 test antigenici e 3.091 tamponi molecolari. Il tasso di positività sale al 2,96 per cento (era 1,95 giovedì e 2,2 mercoledì). (ANSA).