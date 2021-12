In scena a Narni "L'inizio del buio" di Walter Veltroni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 17 DIC - In scena sabato 18 alle 21, al teatro Manini di Narni, lo spettacolo "L'Inizio del buio", di Walter Veltroni, diretto da Peppino Mazzotta e adattato per il teatro da Sara Valerio. Sul palco s'incontrano due storie fortemente radicate nella memoria degli italiani che, caso ha voluto, si sono svolte negli stessi giorni 40 anni fa: quella di Alfredino Rampi e quella di Roberto Peci. La mano di Veltroni guida un racconto a due voci, rappresentato dagli attori Giancarlo Fares e Sara Valerio.

L'Inizio del buio chiede al pubblico di riflettere sull'ingresso prepotente nelle vite della televisione. Lo spettacolo ripercorre i momenti delle due storie, con la volontà di risvegliare la memoria emotiva collettiva e trarre insegnamenti dall'esperienza comune.

Alfredino Rampi l'11 giugno del 1981, a soli sei anni, precipitò in un pozzo e i suoi sono stati tre lunghi giorni di agonia in diretta tv, prima di morire. In quelle stesse ore Roberto Peci venne sequestrato dalle BR, processato e condannato perché colpevole di essere il fratello del primo pentito brigatista.

Prigionia ed esecuzione sono scrupolosamente documentati, con filmati e fotografie fatte dai suoi sicari. (ANSA).