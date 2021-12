Il futuro dei giovani architetti, le strategie in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Sostenere i giovani architetti umbri cercando di agevolarli nella formazione ed accompagnarli nei primi passi nella professione. Di questo si è parlato nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia.

Francesco Miceli, presidente del Cnappc (Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori), ha aperto i lavori sottolineando l'importanza di dare il via ad una nuova fase professionale avendo a riferimento il sistema europeo.

"In questo contesto - ha proseguito - noi architetti abbiamo un ruolo fondamentale e dobbiamo munirci di una serie di competenze e conoscenze nuove".

Un obiettivo, quello di investire nei giovani, che si è fortemente posto l'attuale consiglio perugino del presidente Marco Petrini Elce. Anche Stefano Cecere, presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Terni, e Bruno Mario Broccolo, presidente Fondazione Umbra Architettura "Galeazzo Alessi", hanno rimarcato l'importanza di "credere ed investire nei giovani".

Daniele Verdesca, presidente associazione Eligere Futuro, ha illustrato il progetto "Smartarck Academy" che si fonda su quattro punti fondamentali che sono: "Il sapere multidisciplinare e la reciproca contaminazione tra i saperi; il 'New European Bauhaus', gli Erasmus e l'approccio con le start up".

Virna Verenucci, membro Cda Fondazione Umbra Architettura e consigliere dell'Ordine di Perugia, ha spiegato che l'obiettivo che intende raggiungere la Fondazione è quello di "portare una visione europea per i nostri giovani architetti, aderendo al grande progetto culturale del 'New European Bauhaus'.Stiamo lavorando su due progetti europei. Il primo è l'Erasmus Plus dove 100 giovani architetti dell'Umbria avranno l'opportunità di andare in mobilità all'estero da 1 a 6 mesi. Il secondo è un programma 'Life', dove i giovani architetti potranno essere i protagonisti, assieme ad altri partner europei, per la realizzazione di una Comunità energetica in un ambito sensibile di Area interna e territorio colpito dal sisma".

Ad oggi sono iscritti ai due Ordini provinciali umbri circa 2.000 architetti, di cui 1.170 solo in quello di Perugia.

