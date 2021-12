Flaminia chiusa tra Spoleto e Terni il 21 e il 22

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Martedì prossimo, 21 dicembre, saranno eseguiti gli interventi di ripristino della pavimentazione danneggiata nell'incendio di un'autocisterna sulla strada statale 3 "Flaminia" in prossimità del valico della Somma, tra Spoleto e Terni, dove la circolazione è attualmente regolata a senso unico alternato con semaforo.

Per consentire lo svolgimento dei lavori il tratto - riferisce l'Anas - sarà temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria (località Strettura) con indicazioni sul posto. Il traffico pesante dovrà invece utilizzare la strada statale 209 "Valnerina" da Terni Est a Spoleto.

Il completamento degli interventi è previsto entro il giorno successivo, mercoledì 22 dicembre. Al termine dei lavori sarà ripristinato il senso unico alternato. (ANSA).