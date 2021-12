Da sabato 18 mascherine all'aperto in centro Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 17 DIC - Firmata dal sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, l'ordinanza che, in via precauzionale e in previsione dell'aumento dei flussi legati alle iniziative natalizie, dispone l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto.

Il provvedimento - viene spiegato in una nota - sarà valido dalle 8 di sabato 18 fino alle 24 di giovedì 6 gennaio nel centro storico e, limitatamente alle giornate di domani e dopodomani, in via e piazza degli Aceri, in occasione dell'evento "Il Villaggio di Babbo Natale". Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 6 anni di età, tutti coloro che frequentano i parchi pubblici e le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina.

Inoltre la misura non coinvolge gli operatori o persone che, per assistere e interloquire con una persona esente dall'obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina, tutte le persone che svolgono attività motoria e/o sportiva all'aperto e tutte le altre categorie esentate in base alle disposizioni regionali o nazionali. I controlli saranno effettuati dai competenti organi di vigilanza. (ANSA).