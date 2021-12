Comune C.della Pieve offre il pranzo di Natale agli anziani soli

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 17 DIC - A Città della Pieve - il borgo umbro dove ha casa il presidente del Consiglio Mario Draghi - il pranzo di Natale, a chi ha più di 75 anni ed è solo, lo offre il Comune con tanto di consegna a domicilio.

Un'iniziativa che è estesa anche a tutti gli "over 75" che trascorreranno la festività soltanto con il proprio coniuge.

"Vuole essere un semplice gesto di vicinanza verso le persone ormai non più giovani e soprattutto sole", spiega all'ANSA il sindaco, Fausto Risini.

"Il Natale è la festa più attesa dell'anno - aggiunge il sindaco - ed è anche il giorno in cui si avverte di più la solitudine e quindi abbiamo pensato che regalare una piccola attenzione possa essere di conforto". Il pranzo potrà essere prenotato chiamando il numero 0578291226 messo a disposizione dal Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, entro il 22 dicembre. (ANSA).