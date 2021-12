Sindaco Norcia, importante riconoscimento Unesco su tartufo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 DIC - "Accogliamo con viva soddisfazione il riconoscimento da parte dell' Unesco della 'Cerca e cavatura del Tartufo in Italia'. Un risultato importantissimo, frutto di anni di lavoro per il quale anche come Comune, insieme all'Associazione Città del Tartufo per la quale ho delegato il Vice Sindaco Giuliano Boccanera, abbiamo contribuito, perorando la 'causa' in ogni sede e in ogni occasione possibile, come dagli incontri promossi per la Mostra mercato del tartufo": così il sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

"E' un riconoscimento anche per le numerose persone che praticano questa che può considerarsi l'arte della cava del tartufo - aggiunge -, fatta di metodologie tramandate di padre in figlio, di generazione in generazione".

"Per il rilancio dei nostri territori di Norcia e della Valnerina - sostiene Alemanno - è quanto mai importante puntare su prodotti autentici come il tartufo nero pregiato, simbolo identitario di appartenenza, autenticità, storia e tradizione che contraddistinguono le nostre Comunità". (ANSA).