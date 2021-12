Sindaco Assisi, pellegrini non infettati qui

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 16 DIC - "Il gruppo non si trova in città e di sicuro i pellegrini non possono avere preso il virus ad Assisi perché non risulta alcuna rilevazione o tracciamento da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Asl1 dell'Umbria con cui siamo costantemente in contatto": il sindaco della città umbra Stefania Proietti interviene così in merito al cluster individuato a Pieve di Soligo (Treviso). "E' molto più probabile che il virus sia stato contratto durante il viaggio o in altri luoghi" aggiunge.

"Pur partecipando alla preoccupazione di tutte le persone che si trovano in questi giorni a combattere contro il Covid - afferma Proietti attraverso una nota -, pare scorretto e strumentale tirare in ballo il nome di Assisi come se fosse un posto insidioso e pericoloso per il contagio della pandemia".

"Da mesi raccomandiamo a cittadini e turisti - afferma Proietti - di attenersi alle misure di sicurezza, da mesi invitiamo tutti a sottoporsi al vaccino, e in tutte le occasioni in cui si possono verificare afflussi di persone adottiamo regole ferree come di recente l'obbligo delle mascherine anche all'aperto per tutto il periodo delle festività natalizie.

Assisi è una città sicura, accogliente e respingiamo qualsiasi attacco che possa danneggiare la nostra immagine". (ANSA).