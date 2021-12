Nasce in Umbria "Brand Culturale", hub inclusivo di creativi

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Nasce in Umbria "Brand Culturale", un hub inclusivo di creativi umbri che immagina, sviluppa e promuove progetti tra contemporaneità, tradizione e sostenibilità, puntando all'incontro tra mondo della cultura e impresa. E come prima grande progettualità condivisa è in arrivo "Umbria Band Fest", in programma nel 2023.

L'annuncio è avvenuto ieri, proprio in occasione della presentazione del progetto e relativa inaugurazione della sede a Palazzo Graziani, nel cuore del centro storico di Perugia.

Persone, territorio, cultura e impresa, sono le quattro parole scelte dagli ideatori del progetto per definire l'universo di Brand Culturale. Un collettivo - fatto di uomini e donne, professionisti, umanisti, tecnici, creativi, filosofi, giornalisti, esperti di marketing, comunicatori, studiosi, architetti, fashion expert, manager del food and beverage, creativi digitali, fotografi, videomaker, art director e altro - in continuo sviluppo "perché aperto alle collaborazioni per pensare, ideare, progettare e che vuole investire sulla comunicazione culturale, una forma di 'marketing' adatta all'Umbria, all'Italia e al loro patrimonio artistico" come spiegato da alcuni rappresentanti del collettivo.

Una unione pensata anche per delineare un nuovo modello di operatività: "Brand Culturale nasce in Umbria e dal territorio regionale vuole partire per aprirsi e raccontare il saper fare umbro, grazie ad una innovativa idea di 'impresa inclusiva' che parte da un profondo cambiamento di atteggiamento e di orizzonti, con la presa di coscienza del valore dell'Umbria come 'Brand Culturale'".

Dopo significative esperienze precedenti realizzate singolarmente, come annunciato è ora in fase di costruzione "Umbria Brand Fest", un evento che punta ad essere "una rappresentazione caleidoscopica di tutto ciò che ruota intorno al concetto di marca, segno, peculiarità e che nasce dalla volontà di riflettere sull'esigenza di comunicare in maniera sempre più chiara e innovativa la propria identità". (ANSA).