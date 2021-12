Mattia e Matilde primi bambini vaccinati per Covid a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Sono Mattia, 11 anni, e Matilde, sette, i primi bambini vaccinati per il Covid presso il punto di somministrazione dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Entrambi hanno ricevuto la dose con il sorriso e alzando un pollice in segno di vittoria. Accanto a loro il commissario umbro per l'emergenza Massimo D'Angelo.

"L'adesione alle prenotazioni è stata molto importante - ha detto Tiziana Fiordi, referente del punto vaccinale dell'Azienda ospedaliera -, direi quasi sorprendente e abbiamo già tutti i posti disponibili occupati. Per i più piccoli viene utilizzata un terzo della dose degli adulti".

Alberto Verrotti, direttore della clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliera, ha parlato di "importanza enorme" della vaccinazione pediatrica per il Covid. "Sappiamo infatti - ha aggiunto - che i più piccoli pur non ammalandosi in maniera seria e non avendo particolari complicanze sono degli ottimi veicoli per trasmetterlo. E questo fa sì che se riusciamo a proteggerli ed evitare che ci sia un'infezione, la diffusione del virus scenderà ulteriormente e avremo dei grandi vantaggi da un punto di vita dell'impatto sociale. E queste sono previsioni basate non sulla speranza ma su studi epidemiologici".

Riguardo alla situazione in Umbria il professor Verrotti l'ha definita "abbastanza buona". "In clinica pediatrica - ha spiegato - abbiamo uno o due ricoveri a settimana di bambini che stanno complessivamente bene e non hanno alcuna complicanza".

