In Umbria curva in "forte" crescita

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - In Umbria la curva epidemica relativa al Covid, come pure la media mobile a sette giorni, mostra un trend in "forte" crescita rispetto alle settimane precedenti. L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 15 dicembre è pari a 147. Emerge dal report elaborato settimanalmente dal Nucleo epidemiologico regionale.

Lo studio evidenzia che l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni aumenta, attestandosi ad un valore di 1,37.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età - si legge in una nota della Regione - conferma tassi superiori alla media umbra tra coloro che hanno età compresa tra 3-18 anni, con un "evidente" andamento in salita.

I tassi si mantengono inferiori ai 50 casi per 100.000 abitanti solo tra gli ottantenni e più.

Nella settimana 6-12 dicembre tutti i distretti, all'infuori di Media Valle del Tevere e Valnerina, superano i 50 casi per 100.000 abitanti mentre Assisi, Narni-Amelia e Spoleto superano i 200.

Sono 17 i comuni che superano i 200 casi per 100.000 abitanti di cui 5 con più di 5.000 abitanti, Amelia, Assisi, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino e Spoleto.

Si conferma un "lieve aumento" nell'impegno ospedaliero regionale (al 15 dicembre 56 ricoveri, otto dei quali in terapia intensiva), mentre si registrano nella settimana 6-12 dicembre 2 decessi. (ANSA).