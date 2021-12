Gimbe, aumento nuovi casi Covid in settimana 8-14 dicembre

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Sono aumentati del 38,7 per cento i nuovi casi di Covid in Umbria nella settimana 8-14 dicembre rispetto a quella precedente. Lo rileva il monitoraggio della fondazione indipendente Gimbe. Dal quale emerge anche un peggioramento per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 297, dato comunque nettamente inferiore alla media italiana che si attesta a 499.

Sotto la soglia di saturazione - rileva Gimbe - i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid.

La fondazione evidenzia poi che sempre nella settimana 8-14 dicembre il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 68% (media Italia 61,4%).

In base ai dati della Regione, continuano a crescere le somministrazioni giornaliere, 6.620 nell'ultimo giorno a fronte di 337 prime e 551 seconde. (ANSA).