Farmacash, siglato accordo farmacie-Comuni

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - E' stata siglata un'intesa fra Innovacash (start-up controllata dall'azienda umbra Farma Service Centro Italia che vuole colmare gap e deficit dei servizi al cittadino portando l'innovazione digitale in farmacia) e Anci Umbria - Federsanità Anci Umbria, al centro della quale è il sistema Farmacash, che consente ai cittadini, tra le altre cose, di ritirare contante, usufruire di strumenti di pagamento per bollettini e ticket, ed anche di poter sottoscrivere servizi digitali in ambito assicurativo e bancario. "Grazie alla funzione di capillarità delle farmacie sul territorio, uno strumento come Farmacash - sottolinea una nota dei promotori - rappresenta di conseguenza una chiave di volta per poter ampliare la rete di servizi da offrire all'utenza e combattere anche l'ormai cronica assenza di sportelli Atm".

"Le farmacie - ha sostenuto il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini - sono state un prezioso alleato durante questa lunga fase pandemica, al fianco delle Istituzioni e, ancora una volta, dei cittadini. Oggi, si aggiunge un ulteriore tassello alla loro 'mission': Farmacash non è solo un nuovo servizio, ma è una prima e importante risposta alla desertificazione di sportelli bancari e uffici postali, soprattutto nelle aree interne, nei piccoli comuni". (ANSA).