Coletto, fattore positivo sono dati vaccinazioni

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - "L'analisi elaborata dal Nucleo epidemiologico evidenzia un trend in salita dei contagi Covid, ma c'è anche un fattore positivo che è quello delle vaccinazioni": lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "Da domani saranno aperte le prenotazioni per il mese di gennaio 2022, ma ci teniamo a ricordare che il vaccino è somministrato anche nelle farmacie e dai medici di medicina generale" ha aggiunto.

Coletto ha ricordato che da ieri sono state aperte le prenotazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. "Per questa fascia di età alle 9,30 di stamani, risultavano 952 prenotazioni" ha spiegato.

Così come condiviso anche nel corso della riunione del Cor di oggi, coordinata dal direttore regionale, Stefano Nodessi Proietti, in questa fase "l'invito ai cittadini è di prestare la massima attenzione all'adozione di tutte le misure di prevenzione, a partire dal distanziamento e dall'indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto dove già obbligatoria.

Anche se sarebbe, per precauzione, sempre raccomandabile all'aperto".

"Considerando che il contagio si sta diffondendo prevalentemente nella popolazione giovane, dai 3 ai 18 anni - afferma Coletto -, viene confermata l'importanza della vaccinazione per questa categoria. La Regione sta dedicando molta attenzione al tracciamento nelle scuole in modo da individuare tempestivamente i positivi e disporre l'isolamento dei contatti per circoscrivere la diffusione dell'epidemia del virus. Con incidenze più elevate infatti, conta molto il contenimento dei contagi, rispetto alla sorveglianza. La raccomandazione anche durante il periodo delle vacanze è di ridurre il più possibile gli incontri nelle case e nei luoghi chiusi con più persone e in particolare con soggetti non ancora vaccinati". (ANSA).