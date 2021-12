Cardella presidente commissioni disciplina ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Fausto Cardella, già procuratore generale presso la Corte d'Appello di Perugia, è stato nominato presidente degli uffici procedimenti disciplinari (area comparto e dirigenza) dell'azienda ospedaliera di Perugia. Lo comunica - in una nota - la direzione generale.

Un organismo strategico, a carattere collegiale- spiega la nota - atto a monitorare il rispetto del codice comportamentale del personale dipendente nell'ottica del buon andamento della pubblica amministrazione, secondo i principi della legalità, dell'imparzialità e della trasparenza.

"L'azienda ospedaliera di Perugia è un'eccellenza della Sanità pubblica ed è per me motivo di orgoglio - ha sottolineato Cardella - collaborare con questa importante istituzione della città e della regione. L'obiettivo non sarà soltanto accertare eventuali negligenze ed irrogare sanzioni, ma collaborare con l'ospedale e con il personale per individuarne le cause e capire dove poter intervenire preventivamente".

"Sono onorata che il dottor Cardella - ha affermato Cristina Clementi, direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera - abbia accettato l'incarico a titolo gratuito per l'affezione che ha nei confronti della cittadinanza e delle istituzioni. Sono certa che sarà l'avvio di una proficua collaborazione per la promozione delle buone pratiche amministrative, un percorso che l'azienda ha intrapreso per la valorizzazione delle professionalità e il loro senso di appartenenza al nostro Ospedale".

"Ringrazio il dottor Cardella per la disponibilità dimostrata - ha sottolineato il direttore generale facente funzioni, Giuseppe De Filippis - e per le altissime competenze professionali maturate, in una lunga e prestigiosa carriera nella Magistratura, che metterà al servizio della nostra azienda in uno spirito di cooperazione e collaborazione". (ANSA).