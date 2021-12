Babbo Natale accoglie bambini per vaccinazioni Covid a Terni

(ANSA) - TERNI, 16 DIC - C'è un Babbo Natale sorridente sulla porta della "stanza dei bambini" riservata alle vaccinazioni contro il Covid dei più piccoli presso i locali dell'Usl di Terni. Sulle pareti accanto alla poltrona disegni di stelline e al centro il sole.

A Terni al momento sono quattro le giornate dedicate alla vaccinazione, giovedì e sabato al centro salute Tacito, e venerdì e domenica in quello Colleluna. Poi si aggiungerà il centro salute Ferriera. Sono aperti il giovedì e il venerdì dalle 14.30 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.

Oggi pomeriggio sono quattro i bambini prenotati al Tacito, ma sono stati mobiliati anche pediatri di libera scelta per non sprecare le fiale e usarle per soggetti fragili.

Venerdì e domenica appuntamenti al completo, con 30 posti occupati in ciascuna giornata. Per ora dunque almeno 64 nell'intero fine settimana, ma la "situazione è in evoluzione" viene spiegato.

"Ieri c'era un po' di sconforto per le poche prenotazioni, ma ora la situazione si sta muovendo" dice Paola Calcagno, responsabile dell'assistenza infermieristica per l'area sud Usl Umbria 2. "È un buon inizio" per Gianluca Rossi, responsabile del centro salute Tacito. (ANSA).