Assessore C.Castello, da Unesco grande risultato su tartufo

"Possiamo dirlo con certezza, Città di Castello è la capitale del tartufo bianco con una produzione tartufigena in ogni periodo dell'anno.

La cerca e cavatura del tartufo è patrimonio culturale, umano, ambientale ed economico del nostro territorio. I dati già da anni ci dicono che il comune di Città di Castello è ai primi posti a livello nazionale per numero di tartufai, numero e qualità dei cani specializzati nella ricerca. Oggi questo è un importantissimo riconoscimento per la nostra città che dovrà essere di monito per la tutela di questa eccellenza universalmente riconosciuta". E' quanto ha affermato l'assessore tifernate al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, commentando il riconoscimento Unesco alla cerca e cavatura del tartufo in Italia, divenuta Patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

"Dovrà essere altresì motivo di slancio - ha aggiunto l'assessore, in una nota dell'ente - per un'azione congiunta da perseguire assieme a tutti i livelli istituzionali, a cavatori, imprese, aziende agricole e ricettività, per far sì che il grande patrimonio riconosciuto dall'Unesco sia costantemente centrale nello sviluppo turistico ed economico della nostra città anche a partire dalla prossima edizione della Mostra del Tartufo di Città di Castello, che ha superato le 40 edizioni".

