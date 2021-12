Umbria anticipa prenotazioni vaccini età pediatrica

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Al via con un giorno di anticipo, da oggi 15 dicembre, in Umbria le prenotazioni per la campagna vaccinale pediatrica riservata ai 50.000 bambini da 5 a 11 anni.

Lo ha annunciato la Regione. Le prenotazioni sono state aperte anticipatamente grazie all'approvvigionamento "tempestivo" dei vaccini richiesto al Commissario nazionale per la gestione dell'emergenza, generale Figliuolo.

Le somministrazioni inizieranno domani 16 dicembre presso i punti vaccinali pediatrici territoriali e ospedalieri dedicati, consultabili al link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/under12.

Sarà possibile prenotare il vaccino tramite portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ in farmacia o su SanitApp.

La Regione ha inoltre reso noto che sono in programmazione le agende per le vaccinazioni dei soggetti over 12 per tutto il mese di gennaio 2022 che saranno abilitate nei prossimi giorni.

(ANSA).