Questore Perugia in visita a sede ANSA Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Visita del questore di Perugia Giuseppe Bellassai alla sede ANSA dell'Umbria. Incontro voluto da lui stesso in vista delle prossime festività natalizie.

Con i giornalisti dell'ANSA il questore si è soffermato sui temi della sicurezza in città e dell'informazione. In particolare sulle questioni legate allo spaccio di droga.

Il questore si è detto soddisfatto della sua esperienza a Perugia.

Al termine della visita al questore Bellassai è stato consegnato il libro Photoansa 2021. (ANSA).