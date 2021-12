Presentato anche a Perugia CaledEsercito 2022

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Presentato anche a Perugia il "CalendEsercito 2022". L'obiettivo è di testimoniare le "straordinarie competenze dei soldati, frutto di un continuo lavoro in Italia e all'estero, grazie alle quali la forza armata è sempre pronta a intervenire in caso di necessità al servizio del Paese" è stato sottolineato nel corso di un incontro al Comando regionale Umbria.

Il calendario illustra mensilmente le competenze e le risorse dell'Esercito per la sicurezza del cittadino, sia nelle varie fasi della pandemia, sia nei principali interventi che è stato chiamato a svolgere nel corso degli anni in occasione di calamità naturali e attività operative sul territorio nazionale.

In particolare, per ogni mese sono state inserite due immagini: una fotografica riferita all'impiego dei soldati in teatro operativo estero o in attività addestrativa e un disegno raffigurante l'applicazione della capacità acquisita nella gestione delle emergenze nazionali.

Alla presentazione hanno partecipato il colonnello Vincenzo Nazzaro, che guida il Comando Umbria dell'Esercito, il tenente colonnello Vincenzo Parisi, capo ufficio comunicazione, e il maggiore Carmelo Vitale, ufficiale alla pubblica informazione.

Quest'ultimo ha ricordato l'impegno della forza armata in Umbria con, tra l'altro, l'ospedale da campo allestito a Perugia per far fronte all'emergenza Covid, l'impegno dei team vaccinali sul territorio, anche per la consegna delle prime dosi, e nell'esecuzione dei tamponi. Il maggiore Vitale ha anche parlato dell'intervento per la rimozione di un ordigno della seconda guerra mondiale a Terni ad agosto e quello per l'intervento in occasione del terremoto del 2016. (ANSA).