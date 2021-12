Ordine giornalisti Umbria incontra procuratore generale

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Incontro tra il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani e il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Mino Lorusso e la vice presidente Donatella Binaglia per affrontare i temi legati all'entrata in vigore del decreto legislativo sulla cosiddetta "presunzione d'innocenza".

Al termine del "proficuo scambio di opinioni" - è detto in un comunicato dell'Odg -, "si è condivisa l'opportunità di un incontro tra i procuratori del distretto con i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti regionale al nuovo anno per verificare eventuali criticità nella prassi applicativa del testo normativo in esame e per verificare l'eventuale opportunità della stipula di un protocollo che si faccia partecipe delle esigenze dell'informazione nel rispetto dello spirito della legge". (ANSA).