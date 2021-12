Nel 2020 1.699 incidenti stradali in Umbria con 45 morti

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - In Umbria, nel 2020, sono stati 1.699 gli incidenti stradali, 45 i morti e 2.268 i feriti.

Numeri che attestano una riduzione degli incidenti, a livello regionale rispetto al 2019, ma non in maniera altrettanto significativa di quelli mortali, mentre calano visibilmente i feriti. Nel 2019 sono stati infatti 2.306 i sinistri, 51 i morti e 3.222 i contusi. Questa la fotografia che emerge dai dati Istat presentati in conferenza stampadal presidente dell'Automobile club Perugia Ruggero Campi insieme al direttore Maria Elena Milletti.

"Per quanto possano migliorare i numeri - ha commentato Campi - constatare che muoversi per lavoro o per piacere comporti menomazioni o addirittura morti è sempre una situazione tragica".

All'incontro - riferisce una nota dei promotori - è intervenuto anche il prefetto di Perugia Armando Gradone.

Nella provincia di Perugia il trend regionale è confermato per quanto riguarda gli incidenti stradali passati dai 1.682 del 2019 ai 1.221 del 2020, mentre sono aumentati di una unità i morti, 36 lo scorso anno rispetto ai 35 del precedente. Ridotti i feriti, 1.670 nel 2020 a fronte dei 2.375 del 2019.

Nel Perugino, la mortalità stradale ha interessato quasi esclusivamente i maschi di età adulta, mentre le donne decedute sono state due (tre in Umbria).

"Nella regione - ha ricordato Milletti - il 33 per cento dei decessi per incidente stradale coinvolge uomini tra i 30 e i 54 anni alla guida del proprio veicolo. L'utenza debole della strada rappresentata dai pedoni costituisce il 20 per cento dei morti con una maggiore incidenza sui soggetti con più di 65 anni di età". Gli incidenti sono avvenuti principalmente su strade urbane: il 54,7% in città.

"Mancato rispetto dei segnali stradali, guida distratta e velocità troppo elevata - ha aggiunto Campi - sono le maggiori cause degli incidenti stradali e causano il 68% dei sinistri sia a livello regionale che provinciale". Per quello che riguarda le strade, la Ss Tiberina è quella con il più alto numero di incidenti, mentre la Ss 318 variante di Valfabbrica è quella con il più elevato indice di mortalità. (ANSA).