Latini, ottimisti su sviluppi passaggio Ast ad Arvedi

(ANSA) - TERNI, 15 DIC - "Il superamento di questa importante fase della procedura ci fa essere ottimisti sugli sviluppi finali dell'operazione": a dirlo, in merito al via libera della Commissione europea al passaggio di Ast da Thyssenkrupp ad Arvedi, è il sindaco di Terni, Leonardo Latini. Che, in una nota, spiega di aver accolto "positivamente" la decisione.

"Le nostre interlocuzioni con il cavalier Giovanni Arvedi - afferma il sindaco - sono peraltro continuate anche in queste settimane e, personalmente, resto convinto della possibilità concreta di instaurare una positiva e forte collaborazione tra la città e l'azienda, nel segno della valorizzazione del lavoro e dei lavoratori di Ast, sulla scia di una tradizione ultracentenaria che lega Terni e le sue più importanti industrie". (ANSA).